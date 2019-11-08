'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandıBURSA - Bitcoin Safiye Bursa Polisi tarafından yakalandı.

08.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:33
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı

BURSA - Bitcoin Safiye Bursa Polisi tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan Bitcoin Safiye lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Hakkında Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumları'nın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan Bulut, Aydın polisine teslim edildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
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