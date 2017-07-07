Bismil'de Parklara, Şehitlerin İsmi Verildi

Bismil'de parklara, şehitlerin ismi verildi

Kayyum atanan belediye, ilçede yeni yapılan parklara terör örgütünün saldırılarında şehit olan kahramanların isimlerini verdi

İlçede en son açılan bir parka da 15 temmuz darbe girişiminin önlenmesinde kilit rol oynayan şehit Ömer Halisdemir ismi verildi

Çocuklar, yeni açılan parklarda gönüllerince eğlenip oyunların keyfini çıkardı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayyum atanan belediye tarafından yapılan park ve meydanlara, terör örgütünün saldırılarında şehit olan kahramanların ismi verildi. İlçede en son açılan çocuk parkına ise, 15 temmuz darbe girişiminin önlenmesinde kilit rol oynayan şehit Ömer Halisdemir'in ismi verilerek, isminin yaşatılması sağlandı.

Geldiği ilk günden bu yana ilçe halkının sevgilisi haline gelen ve Bismil Belediye Başkan Vekil ve İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, hazırladığı projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. İlçeye atandığı günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Gülenç'in son faaliyeti, ilçedeki çocuk parklarını bir bir açmak odu. Gülenç, kentte ilçede çocukların oyun oynamalarını sağlamak için hazırlanan çocuk parklarını hizmete açtı. Çocukların hizmetine sunulan parklara, terör örgütlerince şehit edilen kahramanların isimleri verildi.

Şimdiye kadar neredeyse hiç hizmet yapılmamış

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Turgay Gülenç, yaklaşık 5 aydır yürüttükleri görevlerinde, birçok projenin yanında çocuk oyun parkları çalışmalarında da sona gelindiğini söyledi. Bismil ilçesinin 115 bin nüfusuyla Diyarbakır'ın en büyük ikinci ilçesi olduğunu belirten Gülenç, "Bu kadar yüksek rakamları olan bir ilçede maalesef yok denecek kadar az çocuk parkı ve meydanlar mevcuttu. Bu ihtiyaca binayen, göreve geldiğimiz günden beri bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırdık. Daha önce açmış olduğumuz parkta bir çocuk, arkadaşımızın yanına gidip amca buradaki parkta oyun oynadığımızda ne kadar para vereceğiz diye soru soruyor. Buradan da anlayacağımız gibi çocukların ne kadar parklardan bihaber olduğunu görüyoruz, çocuklarımız bu oyunlara aç" dedi.

Şehitlerin isimleri parklarda yaşayacak

Yeni yapılan parkalara isim verirken çok seçici davrandıklarını kaydeden Gülenç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bismil'de, yavrularımızın, şehit olan kahramanlarımızın isimlerini parklara verdik. Buradaki parka da kahramanımız, önemli bir şehidimiz, nasıl ki Ulubatlı Hasan İstanbul surlarına şanlı bayrağımızı asarken şehit oldu, Ömer Halisdemir de bayrağımız düşmesin diye, sonunu bildiği halde bayrak düşmesin diye kendini feda etti şehit oldu. Bu anlamda bizim kahramanımızdır. Ülkemizin yaşadığı en büyük travmalardan olan 15 temmuz travmasının yıldönümüne yaklaştığımız bu günlerde, şehidimiz Ömer Halisdemir'in ismini bu parka verdik, hayırlı uğurlu olsun Bismil'imize."

Her şey çocuklar için

Çocukların zamanlarını geçirebilecekleri, eğlenebilecekleri bir alanın olmasının çok önemli olduğuna değinen Gülenç, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizden Ömer Halisdemir, Ayhan Barut, Ali Türk ve Erdal Yıldız isimlerini parklarımıza verdik. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle ilçe merkezinde daha önceki belediye binamızı yıktığımız şehrin en güzel olan kısmında bir şehir parkımız olacak, bunun ismini de daha önce bir köyümüzde şehit olan öğretmenimiz Neşe Alten isminde, bu öğretmenimizin ismini parka vereceğiz. Başka bir parkımıza da ilçemizde şehit olan bir kahramanımızın ismini vereceğiz."

Parkta oyun oynayan çocuklardan Berat Yavuz ise, "İlçede park yoktu, biz de mahalle aralarında oyun oynuyorduk. Yeni açılan parka her gün geleceğiz, oyun oynayacağız. Burası çok güzel, başkanıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.