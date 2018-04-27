Bismil'de Parka Çizgi Film Karakterlerinin Maketleri Yerleştirildi

Bismil Belediyesince Halil İbrahim Oruç Parkı'na çizgi film kahramanlarının maketleri yerleştirildi.

Bismil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce parka, Keloğlan, Şirinler, Pamuk Prenses, Daltonlar, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kırk Haremiler gibi kahramanların maketlerini yerleştirdi.

Çizgi film kahramanlarını parklarda gören çocukların mutlulukları gözlerden kaçmadı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, yaptıkları çalışmalarla bütün gayretlerinin çocukları gülümsetmek olduğunu söyledi.

Belediye olarak, eğitim ve çocuklara yönelik hizmet ve yatırımlara çok önem verdiklerini anlatan Gülenç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız gerçekten de bizlerin teminatı ve ışık kaynağı. Bizler, onları ne kadar iyi yetiştirirsek ve onları ne kadar sevindirirsek en güzel işi yapmış olduğumuza inanırız. Artık çocuklarımızın da doya, doya eğlenebileceği bir masal parkları var. Çocuklarımızın boş vakitlerinde ve tatillerde aileleri ile beraber zaman geçireceği bir masal parkını hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla birlikte çocuklarımızı, diğer zaman dilimlerinde ücretsiz tiyatro oyunları ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Parka gelen çocuklardan Şevval Aksa Çelebi masal parkını çok sevdiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.