Bismil'de "Evlilik Okulu" açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bismil'de "Evlilik Okulu" açılacak

09.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:08
Bismil'de

Bismil ilçesinde "Evlilik Okulu"nun açılması için protokol imzalandı.

Bismil ilçesinde "Evlilik Okulu"nun açılması için protokol imzalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde aile içi sorunların çözülmesi için bir araya gelen kamu kurumları Evlilik Okulu'nun açılması için imza attı.

Bismil Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, söz konusu okul için bir araya geldiklerini belirtti.

"Bu evlilik okulunda inşallah evlilik kurumunun ciddiyetini yeni evlenen geç çiftlerimize bilgilendirmeyi amaçlıyoruz" diyen Türkmen, şunları kaydetti:

"Özelikle kadına yönelik şiddetin gündemde olduğu bu hassas konu döneminde kadına yönelik şiddeti azaltmayı, aile içindeki sorunları daha iyi bir şekilde çözülmeyi amaçlıyoruz. Kadın cinayetin önüne geçmeyi amaçlanan bu evlilik okulun hazırlaması için Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde, ilçemizdeki birçok kurumla bir araya geldik. Evlilik Okulunu hayata geçireceğiz ve evlenme niyetinde olan gençlerimize daha sağlıklı bir yuva kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Prens Harry Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Sergen Yalçın İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bismil'de "Evlilik Okulu" açılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 13:21:32. #1.14#
title