Bismil'de 23 Nisan konvoyu - DİYARBAKIR
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Bismil'de 23 Nisan konvoyu - DİYARBAKIR

Bismil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla araçlarla konvoy oluşturuldu.

24.04.2020 06:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 06:41
Bismil'de 23 Nisan konvoyu - DİYARBAKIR

Bismil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla araçlarla konvoy oluşturuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için etkinlik düzenledi.

Süslenen polis araçlarının yanı sıra zabıta araçları ve resmi araçların da yer aldığı konvoy, ilçede şehir turu attı.

Polisler, araçlardan seslenerek çocukların bayramını kutladı.

Bismil'de 23 Nisan konvoyu - DİYARBAKIR

Kaynak: AA

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