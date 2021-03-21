Bismil Belediye Başkan Vekili Türkmen'den genç çiftin nikahını kıydı

Bismil Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen genç çiftin nikahını kıydı.

Nikah işlemleri için Bismil Belediyesi nikah salonuna gelen Ayşegül ve Murat Şimşek çiftine Belediye Başkan Vekili Türkmen sürpriz yaptı.

Çiftin nikahını kıyan Türkmen, gençlere mutluluk diledi.

Evliliğin çok kutsal bir müessese olduğunu ifade eden Türkmen, "Yeni hayatınızda karşınıza çıkacak engelleri, sorunları birlikte aşacaksınız. Her şeyden önce bu evliliğin sağlık, mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. Saygı, sevgi ve hoşgörünüzü birbirinizden eksik etmeyiniz. Sizlere sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz güzel günler diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz