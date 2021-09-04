Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
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Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı

Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Tunahan T. (13) yönetimindeki elektrikli bisiklet, Vahit sokağa dönüş yapan Nedim İ. (42) idaresindeki 16 PA 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Caner Can D.(16) yaralandı. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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