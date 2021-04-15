BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRINCA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
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BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRINCA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta özel halk otobüsü sürücüsü olan Abdurrahman Güneş(40) önüne çıkan bisikletli bir çocuğa çarpmamak için direksiyonunu kırınca kaldırımdaki elektrik direği ve ağaca çarptı.

KARS'ta özel halk otobüsü sürücüsü olan Abdurrahman Güneş(40) önüne çıkan bisikletli bir çocuğa çarpmamak için direksiyonunu kırınca kaldırımdaki elektrik direği ve ağaca çarptı.

Toplu Konutlar ? Subatan Yolu hattında sefer yapan özel halk otobüsünün sürücüsü Abdurrahman Güneş seyir halindeyken aniden önüne çıkan bisikletli Mustafa Karalar'a (14) çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Kaldırımdaki elektrik direği ve ağaca çarparak durabilen dolmuşun arka kısmı bisikletli çocuğa çarptı. Kazada içerisi boş olan dolmuşun şoförü Güneş ile bisikletli Karalar hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRINCA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRINCA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRINCA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRINCA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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