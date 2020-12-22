İzmir'de 3 bisikletli hırsız iş yerinden 25 cep telefonu çaldı
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İzmir'de 3 bisikletli hırsız iş yerinden 25 cep telefonu çaldı

22.12.2020 04:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 05:01

İzmir'in Konak ilçesinde, 3 şüpheli tarafından bir telefoncu dükkanından gerçekleşen hırsızlıkta, yaklaşık 25 cep telefonu ve bir miktar para çalınırken, kaçan şüpheliler kısa sürede polis ekiplerince malzemeler ile birlikte yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, 3 şüpheli tarafından bir telefoncu dükkanından gerçekleşen hırsızlıkta, yaklaşık 25 cep telefonu ve bir miktar para çalınırken, kaçan şüpheliler kısa sürede polis ekiplerince malzemeler ile birlikte yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (Bisim) kullanarak yanlarındaki taşlar ile telefoncu dükkanı önüne gelen 3 şüpheli, taşları telefoncu dükkanının camlarına atarak kırdı. İçeri giren hırsızlar, yaklaşık 25 telefon ve kasada bulunan bir miktar parayı çaldı.

Bisikletleri ve bazı telefonları sokaklara attılar

Olayın ardından kaçan şüpheliler, çaldıkları telefon ve paralardan bir miktarını düşürürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından şahısları yakalamak için başlatılan çalışmalar neticesinde, şüphelilerin bisikletler ile bazı telefon ve bir miktar paraları sokaklara attıkları belirlenirken, şüpheliler ekipler tarafından çaldıkları malzemeler ile birlikte kısa sürede yakalandı.

Olayı gören ve polise ihbar eden M.G., 3 şahsın camı kırarak içeri girdiğini belirterek, "Olayı duyduktan hemen sonra polise ihbarda bulunduk. Biz polisi arayıp dışarı çıkana kadar 25 adet cep telefonu çalıp kaçmışlar" dedi. - İZMİR

İzmir'de 3 bisikletli hırsız iş yerinden 25 cep telefonu çaldı
İzmir'de 3 bisikletli hırsız iş yerinden 25 cep telefonu çaldı
İzmir'de 3 bisikletli hırsız iş yerinden 25 cep telefonu çaldı
İzmir'de 3 bisikletli hırsız iş yerinden 25 cep telefonu çaldı
İzmir'de 3 bisikletli hırsız iş yerinden 25 cep telefonu çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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