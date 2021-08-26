Bisikletle giderken sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk otomobilin altında kalarak can verdi: Dehşet anları araç kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisikletle giderken sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk otomobilin altında kalarak can verdi: Dehşet anları araç kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bisikletle giderken sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk otomobilin altında kalarak can verdi: Dehşet anları araç kamerasında Adana'da bisikletiyle kaldırımda giderken sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan, kaçmak isterken birden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması...

Bisikletle giderken sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk otomobilin altında kalarak can verdi: Dehşet anları araç kamerasında

Adana'da bisikletiyle kaldırımda giderken sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan, kaçmak isterken birden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Görgü tanığı Mehmet Şaşmaz: "Bu köpekler sürekli birilerini kovalıyor. Daha önce de biri ayağını kırdı"

"Herkes bu köpeklerden şikayetçi ama hiçbir şey yapılmıyor"

ADANA - Adana'da bisikletiyle kaldırımda giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmak için birden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşet verici anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 21 Ağustos günü 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile bulvara fırladı. Bu sırada toplu taşıma aracı çocuğa çarpmaktan son anda kurtulurken, yan şeritten gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan çocuk, refüjün kenarına düşerek ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü M.B. hemen aracını sağa çekip çocuğun yardıma koştu. Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi. Derin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir gün sonra hayatını kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Derin'in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığında defnedildi.

Babası çifte acı yaşadı

Kazadan hayatını kaybeden çocuğun babası Mehmet Derin'in bu olaydan iki hafta önce de babasının kaybettiği öğrenildi. Derin, çocuğunu da kazada kaybedince iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadı.

"Bu ilk olay değil"

Bu arada kazayı gören Mehmet Şaşmaz ise, çocuğun sokak köpeklerinden kaçmak isterken aracın altında kalıp can verdiğini söyleyerek, "Burada sokak köpeklerinden kaynaklanan ilk olay değil. Daha öncede bir kişi bu köpekler saldırdığı için ayağını kırmıştı. Burada köpeklerden herkes şikayetçi, köpekler herkese saldırıyor. Burada sürü halinde geziyorlar. 15-20 tane köpek var. Mahalleli ve esnaf şikayetçi oluyor ancak hiçbir şey olmuyor" dedi.

Öte yandan çocuğun ölümüne neden olan köpekler hale bulvar kenarındaki boş arazide cirit atarken görüntülendi. Köpeklerin özellikle yaya, bisikletli ve motosikletli şahsılara saldırmaya devam ettiği bildirildi.

Bisikletle giderken sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk otomobilin altında kalarak can verdi: Dehşet anları araç kamerasında
Bisikletle giderken sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk otomobilin altında kalarak can verdi: Dehşet anları araç kamerasında
Bisikletle giderken sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk otomobilin altında kalarak can verdi: Dehşet anları araç kamerasında
Bisikletle giderken sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk otomobilin altında kalarak can verdi: Dehşet anları araç kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

Güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü
Güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı suyu sokak köpeğinin üzerine böyle döktü
Yaşlarının 4 katı suç kayıtları çıktı...Hırsızlık zanlısı: 'Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar'
Yaşlarının 4 katı suç kayıtları çıktı...Hırsızlık zanlısı: "Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cimilli İbo Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Arda Turan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bisikletle giderken sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk otomobilin altında kalarak can verdi: Dehşet anları araç kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 09:26:31. #1.16#

title