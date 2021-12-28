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Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız fotoğrafçı, Konya'ya geldi

Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız fotoğrafçı, Konya'ya geldi
Demirören Haber Ajansı / Ali Saylam - Haberler | Güncel

FRANSA'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Jean Calude Vallet (65), Konya'nın Seydişehir ilçesine geldi.

KONYA (DHA) - FRANSA'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Jean Calude Vallet (65), Konya'nın Seydişehir ilçesine geldi. Vallet, Seydişehir'den sonraki durağının Kapadokya olacağını söyledi.

Fotoğrafçı Jean Calude Vallet, dünya turu yapmak için ilkbaharda bisikletiyle Fransa'dan yola çıktı. Balkanlar'daki ülkeleri gezerek Türkiye'ye gelen Vallet, dün de Konya'nın Seydişehir ilçesine geldi. Bisikletle seyahat etmeyi çok sevdiğini belirten Vallet, "Ben sahil fotoğrafçısıyım. Yazları 3 ay çalışıyorum. Geri kalan süreçte de bisikletimle dünya turu kapsamında farklı ülkeleri geziyorum. Bu yıl da Fransa'dan yola çıkıp Almanya ve diğer ülkeleri gezip Türkiye'ye geldim. Türkiye'de Seydişehir'e ulaştım. Burada Seydişehir Doğa Sporları Derneği Başkanı Ali Öz'ün misafiri oldum. Kış ayı olduğu için özellikle Alacabel mevkisinde çok zorlandım. Buradan da Kapadokya'ya gideceğim" dedi.


Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız fotoğrafçı, Konya'ya geldi

Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız fotoğrafçı, Konya'ya geldi

Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız fotoğrafçı, Konya'ya geldi

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