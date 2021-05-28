Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İsveçli, minibüsün çarpmasıyla öldü
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Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İsveçli, minibüsün çarpmasıyla öldü

Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İsveçli, minibüsün çarpmasıyla öldü
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde minibüs, elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İsveç vatandaşı Dijana Konakovic'ye (60) çarptı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde minibüs, elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İsveç vatandaşı Dijana Konakovic'ye (60) çarptı. Yola savrulan Konakovic olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi, D- 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Elektrikli motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İsveç vatandaşı Dijana Konakovic, Alanya istikametine seyir halinde ilerleyen D.Ü.E.'nin kullandığı minibüsün çarpması sonucu yola savruldu. Minibüs ise yol kenarındaki çöp konteyneri ve ağaca çarparak durdu.Diğer araç sürücülerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Konakovic'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Minibüs sürücüsü D.Ü.E. gözaltına alındı. 


Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İsveçli, minibüsün çarpmasıyla öldü
Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İsveçli, minibüsün çarpmasıyla öldü
Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İsveçli, minibüsün çarpmasıyla öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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