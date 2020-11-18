Bisikletiyle TIR'ın tekerleği altında kaldı, itfaiye kurtardı
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Bisikletiyle TIR'ın tekerleği altında kaldı, itfaiye kurtardı

18.11.2020 09:08 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:22

ANTALYA'da bisikletiyle alışverişten dönen Sedat Şafak (60), kavşaktan dönen TIR'ın tekeri altında kaldı.

ANTALYA'da bisikletiyle alışverişten dönen Sedat Şafak (60), kavşaktan dönen TIR'ın tekeri altında kaldı. İtfaiye ekiplerince tekerin altından kurtarılan Şafak, tedaviye alındı.

Kaza, dün akşam Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle gittiği alışverişten evine dönen Sedat Şafak, kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Ertan S.'nin kullandığı 59 BB 272 plakalı TIR'ın yanında durdu. Şafak, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte kavşaktan dönmek istedi. Ancak aynı anda hareket eden TIR'ın altında kaldı. Kazayı fark etmeyen sürücü Ertan S., çevredekilerin uyarısıyla aracını durdurdu.

Bisikletiyle aracın sağ ön lastiği altında kalıp sıkışan Şafak için sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Sedat Şafak'ı uzun süren uğraşlar sonucunda kurtarmayı başardı. Sedat Şafak, ambulansla özel hastaneye götürüldü.Sürücü Ertan S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şafak'ın bisikletine astığı poşetler ise yol kenarında kaldı.

'BİZİM BAĞIRMA SESLERİMİZLE TIR'I DURDURDU'Kazayı görüp, TIR sürücüsünü uyaran esnaf Nuri Can Karadağ, "TIR amcayı görmedi ve altına aldı. Bizim bağırma seslerimizle TIR durdu. Sonra itfaiye ve polis geldi. Kurtardılar amcayı, amcanın bir sıkıntısı yok, konuşuyordu. Biz durdurmasaydık daha kötü olurdu. Amca hayatını bize borçlu" dedi.

 


Bisikletiyle TIR'ın tekerleği altında kaldı, itfaiye kurtardı
Bisikletiyle TIR'ın tekerleği altında kaldı, itfaiye kurtardı
Bisikletiyle TIR'ın tekerleği altında kaldı, itfaiye kurtardı
Bisikletiyle TIR'ın tekerleği altında kaldı, itfaiye kurtardı
Bisikletiyle TIR'ın tekerleği altında kaldı, itfaiye kurtardı
Bisikletiyle TIR'ın tekerleği altında kaldı, itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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