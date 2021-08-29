Bisikletiyle kamyonun altında kalan Ali İmran, yaşamını yitirdi
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Bisikletiyle kamyonun altında kalan Ali İmran, yaşamını yitirdi

Bisikletiyle kamyonun altında kalan Ali İmran, yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan Ali İmran Bulut (13), hayatını kaybetti.

ELAZIĞ'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan Ali İmran Bulut (13), hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücü aranıyor. 

Kaza, öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HK 3038 plakalı kamyon, bisikleti ile yolun karşısına geçen Ali İmran Bulut'a çarptı. Kamyonun altında kalan Bulut, ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 


Bisikletiyle kamyonun altında kalan Ali İmran, yaşamını yitirdi
Bisikletiyle kamyonun altında kalan Ali İmran, yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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