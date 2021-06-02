Bisikletine "iş arıyorum" pankartı asıp sokak sokak gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisikletine "iş arıyorum" pankartı asıp sokak sokak gezdi

Bisikletine 'iş arıyorum' pankartı asıp sokak sokak gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Fas'ın başkenti Rabat'ta işsiz bir kişi iş bulmak için ilginç bir yöntem denedi. Bisikletinde "iş arıyorum şoför veya kapıcı olarak çalışabilirim. Eşim de iş arıyor" yazıl pankartı asan adam sokak sokak gezdi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta yaşayan bir adam iş bulmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Sahip olduğu bisikletinin arkasına 'iş arıyorum' pankartı asan adam Rabat sokaklarında bisikleti ile iş aradı. Zor durumda kalan yaşlı ve işsiz Faslı, telefon numarasını da pankarta yazarak iş bulma sürecini hızlandırmak istedi.

Bisikletine 'iş arıyorum' pankartı asıp sokak sokak gezdi

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Rabat sokaklarını gezen Faslı adam halkı şaşırttı. Bazı kişilerin ismi açıklanmayan şahsın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, adamın hızlı bir şekilde iş bulmak için yardım çağırısı başlattı.

Bisikletine 'iş arıyorum' pankartı asıp sokak sokak gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Gervinho Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bisikletine "iş arıyorum" pankartı asıp sokak sokak gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 12:36:47. #1.16#

title