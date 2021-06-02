Bisikletine "iş arıyorum" pankartı asıp sokak sokak gezdi

Fas'ın başkenti Rabat'ta işsiz bir kişi iş bulmak için ilginç bir yöntem denedi. Bisikletinde "iş arıyorum şoför veya kapıcı olarak çalışabilirim. Eşim de iş arıyor" yazıl pankartı asan adam sokak sokak gezdi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta yaşayan bir adam iş bulmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Sahip olduğu bisikletinin arkasına 'iş arıyorum' pankartı asan adam Rabat sokaklarında bisikleti ile iş aradı. Zor durumda kalan yaşlı ve işsiz Faslı, telefon numarasını da pankarta yazarak iş bulma sürecini hızlandırmak istedi.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Rabat sokaklarını gezen Faslı adam halkı şaşırttı. Bazı kişilerin ismi açıklanmayan şahsın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, adamın hızlı bir şekilde iş bulmak için yardım çağırısı başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı