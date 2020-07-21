Bisikletçiler Selendi'de pedal çevirdi Timur Bozkurt öncülüğündeki 'Bisiklet Hayattır' Grubu Selendi sokaklarında pedal çevirip ilçenin doğal güzelliklerini gezdi.

Timur Bozkurt öncülüğündeki 'Bisiklet Hayattır' Grubu Selendi sokaklarında pedal çevirip ilçenin doğal güzelliklerini gezdi.

Selendi'de bulunan Şato Köy Evi Sahibi Profesör Dr. Şaban Gürcan'ın davetlisi olarak ilçeye gelen bisikletçiler sabahın ilk ışıkları ile birlikte Manisa ve Akhisar'dan yola çıkarak, zorlu rampaları aşarak Selendi'ye ulaştı. Şato Köyevinde öğle yemeği yedikten sonra bisikletçiler 42 derece sıcakta ilçe merkezinde bir tur atıp, Selendi'nin doğal ve tarihi dokularını ziyaret etti. Ziyaretlerde bol bol fotoğraf çektiren bisiklet grubu Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın katılımıyla akşam yemeği yedikten sonra ilçeden ayrıldı.

Akşam yemeğinde yedikleri meşhur Selendi Kapamasını eşsiz bir lezzet olarak tanımlayan Bisiklet grubu üyeleri Selendi'ye yolu düşenlerin mutlaka Selendi Kapamasını denemesi tavsiyesinde bulundu.

Selendi'de, Kınık'tan Tepeeynihan'a kadar bisiklet rotalarını test eden bisiklet grubu üyeleri ilçenin doğasına ve turistik yerlerine hayran kaldıklarını belirterek, ilçenin güzelliklerini herkesin ziyaret etmelerini tavsiye etti. Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı makamında ziyaret eden bisikletçilerin Selendi turuna ayrıca Uşak Selendililer Derneği Başkanı Ramazan Dumlupınar'ın öncülüğünde Uşak'tan fotoğraf sanatçıları da ilçenin ve Çortak Mahallesinin güzelliklerini fotoğrafladı. Fotoğrafçılar ve bisikletçiler, Selendi Peribacalarının muhteşem olduğunu belirterek, tekrar Selendi'ye gelmek istediklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA