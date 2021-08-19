Bisiklet yolunda yüksek gerilim bariyeri
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Bisiklet yolunda yüksek gerilim bariyeri

Bisiklet yolunda yüksek gerilim bariyeri
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

İZMİT'te yüksek gerilim hattı direğinin kaldırımda olması nedeniyle yol ile direk arasına yapılan bariyer, bisiklet yolunun bir kısmını kapattı.

İZMİT'te yüksek gerilim hattı direğinin kaldırımda olması nedeniyle yol ile direk arasına yapılan bariyer, bisiklet yolunun bir kısmını kapattı. Bisiklet sürücülerinden bazıları, bariyerin tehlikelere yol açabileceğini belirterek, tepki gösterdi.

İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı direği, kaldırıma denk geldi. Yol üzerindeki araçların olası bir kaza durumunda direğe çarpmaması için ise direk ve yol arasına bariyer yapıldı. Yapılan bariyerin bisiklet yolu üzerinde olması hem bisiklet sürücülerini zorladı, hem de ilginç bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 70 santim genişlikteki yoldan geçmeye çalışan bisiklet sürücülerinin zorlandığı görüldü. Bazı sürücüler bunun güvenlik önlemi amacıyla uygun olduğunu söylerken, bazıları da başka büyük tehlikelere yol açabileceğini ifade etti.

Gün içerisinde sık sık bu güzergahı kullanan bisiklet sürücüsü Serdar Kurbanoğlu şunları söyledi: "Gün içerisinde en az 2 saat bisiklet süren biriyim yalnızca burada değil diğer noktalarda da bazı sorunlar var. Gördüğüm ilk an kendi kendime 'bu bariyerin burada ne işi var' diye sordum. Buradan rahat bir şekilde geçilemiyor, bu bariyer biraz daha ileride olabilirdi. Geçerken zorlanıyorum buradan tempolu bir şekilde bisikletle geçmek mümkün değil. Olası bir kaza yaşanma ihtimali çok yüksek. Bir araç yanaşsa ya da köpek kovalasa direkt olarak bariyere çarpacağız."'İNSANLAR BİSİKLET KONUSUNDA BİLİNÇSİZ'Trafikteki insanların bisiklet konusunda bilinçsiz olduğunu belirten Aziz Akyaman ise, "İnsanlar bu konuda çok bilinçsiz. Zaten bisiklet yolu üzerine araçlar park ediyor diye geçemiyoruz. Bir de üstüne böyle zorluklar çıkıyor. Buradan geçerken son derece zorlanıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe birkaç kez araç çarpması sonucu kaza meydana geldiğini, bu nedenle de ilgili kurum tarafından bariyer yapıldığını belirtti.


- Kocaeli
Bisiklet yolunda yüksek gerilim bariyeri
Bisiklet yolunda yüksek gerilim bariyeri
Bisiklet yolunda yüksek gerilim bariyeri
Bisiklet yolunda yüksek gerilim bariyeri
Bisiklet yolunda yüksek gerilim bariyeri
Bisiklet yolunda yüksek gerilim bariyeri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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