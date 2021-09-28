Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza

KARATAŞ, ADANA (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde bisiklet sürücüsü Zeynep Aslan'ın (32) kamyonun çarpmasıyla öldüğü kazanın davasında karar çıktı. 3 sanığa da iyi hal indirim uygulanan kararda, şoför Aycan Yörük 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl 6 ay, yol çalışmasında görevli İdris Karataş ve Mustafa Yaman ise 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde geçen 14 Ekim'de Aycan Yörük'ün kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Bir çocuk annesi Aslan, kazada hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği' belirterek asli kusurlu olduğu belirtildi. Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi hazırladı. Menemen 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Zeynep Aslan'a çarpan kamyon şoförü Aycan Yörük ile bölgede yol çalışması yapan park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonun şoförü İdris Karataş ile iş makinesi operatörü Mustafa Yaman sanık olarak yer aldı. Sanıkların, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapisleri istendi.