Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 6'şar yıl hapis istemi

Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde 14 Ekim'de Aycan Yörük'ün kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Bir çocuk annesi Aslan, kazada hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girdiği' belirterek asli kusurlu olduğu belirtildi. Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi hazırladı. Menemen 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Zeynep Aslan'a çarpan kamyon sürücüsü Aycan Yörük ile bölgede yol çalışması yapan park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonun şoförü İdris Karataş ile iş makinesi operatörü Mustafa Yaman sanık olarak yer aldı.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Hakim süreyi kabul ederek duruşmayı erteledi.