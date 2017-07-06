Bisiklet Sevdalısı, Yeşilyurt İlçesinde Kampa Girdi

"7.Uluslararası Malatya Bisiklet Festivaline En Güzel Şekilde Ev Sahipliği Yapacağız"

Festivalin startı Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünden verildi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN 70'A YAKIN BİSİKLETÇİ, FESTİVAL İÇİN MALATYA'YA GELDİ

Malatya Valiliği, Yeşilyurt Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Bisiklet İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenledikleri 7.Uluslararası Malatya Bisiklet Festivali 70'a yakın bisiklet ve doğa tutkununun katılımıyla 5-9 Temmuz günleri arasında gerçekleşecek.

BİSİKLETÇİLER, MALATYA'NIN TARİHİ MEKÂNLARINI GEZECEKLER

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi bahçesinde kurulan çadırlarda kampa giren bisikletçiler, Malatya'nın tarihi yerlerini gezerek kültürel zenginliklerin manevi havasını hep birlikte soluyacaklar. İlk olarak Bakırcılar Çarşısı, Kayısı Pazarı ve Battalgazi İlçesindeki tarihi mekânları gezecek olan doğa tutkunları, kortej yürüyüşünün ardından geceyi Malatya'da geçirdikten sonra cuma günü 40 km pedal çevirerek Akçadağ Levent Vadisine gidecekler. 20 km'lik vadiyi turlayacak olan doğa tutkunları yemek ikramından sonra geceyi Akçadağ Levent Vadisindeki Seyir Terasının altında kurulacak kamp alanında geçirecekler. Cumartesi sabahı kahvaltı ikramından sonra 70 km. pedal çevirip Darende'ye gidecek olan bisikletçiler, Somuncubaba Külliyesi, Gürpınar Şelalesi, kanyon ve kudret havuzunu da ziyaret ettikten sonra Malatya'ya dönecekler.

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Mustafa Ekici, Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin bahçesinde kurulan çadırlarda kampa giren bisikletçilere beş gün sürecek festival programı hakkında bilgiler aktardı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muaz İçen'de kampı ziyaret ederek bisikletçilerle sohbet ettiler.

EKİCİ,"AMACIMIZ; MALATYA'YI EN GÜZEL ŞEKİLDE DÜNYAYA TANITMAK"

7.Uluslararası Malatya Bisiklet Festivali hakkında bilgiler veren Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Mustafa Ekici,"Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Uluslararası Malatya Bisiklet Festivalini üç yıldır Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Bizim buradaki amacımız; Malatya'yı farklı bir pencereden öncelikle ülkemize ardından dünyaya açmaktır. Bisiklet bir kültürdür ve bir kentin kültürel göstergesinde ilk sırasında yer almaktadır. Festival için hazırlanan kamp alanında Türkiye'nin farklı kentlerinden ve ilimizden bisikletçileri bir araya getirdik. Bu festival aracılığıyla Malatya'mızın tüm güzelliklerini dünyaya en güzel şekilde tanıtmak istiyoruz. Yeşilyurt Belediyesine bizlere bu imkânı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ve ekibinin desteğini sürekli yanımızda görüyoruz"diye konuştu.

ŞAHİN, "DOĞA TUTKUNLARINIZI KENTİMİZDE AĞIRLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ise festival dolayısıyla yurt içinden ve yurt dışından Malatya'ya gelen bisikletçileri Yeşilyurt İlçesinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ŞAHİN, "KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİ SÜREKLİ DESTEKLİYORUZ"

Festivalin amacının bisiklet turizmini ve sporunu yaygınlaştırmak bunun yanı sıra Malatya'nın tüm doğa güzelliklerini dünyaya tanıtmak olduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı Şahin, "7.Uluslararası Malatya Bisiklet Festivaline katılmak için Malatya'ya gelen tüm misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Yurt içi ve yurt dışından katılım gösteren doğa tutkunlarını ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak kültürel ve sportif etkinliklerle kentimizi ve ilçemizi en güzel şekilde tanıtmak için çaba harcıyoruz. 23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festival kapsamında sportif etkinliklerin önemli bir yer kapladığını görüyoruz. Gençlerimizin bu tür sosyal aktivitelere katılmalarını canı gönülden destekliyoruz. Bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bisiklet turizminin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Belediye olarak bir taraftan ilçemizin farklı bölgelerinde bisiklet yolları yaparken diğer taraftan etkinlikleri destekliyoruz, çok sayıda organizasyonu arkadaşlarımızla el ele vererek hayata geçirdik. İnşallah bundan sonrada böylesine güzel organizasyonları birlikte başarıyla yapacağımıza inanıyorum. Yeşilyurt İlçesinde kampa giren bisikletçilerimiz kortej yürüyüşümüzde de bizimle birlikte olacaklar.23.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali ile birlikte 7.Uluslararası Malatya Bisiklet Festivalini bir arada gerçekleştirecek olmak bizim adımıza büyük bir gururdur. Bisiklet tutkunlarını ilimizde misafir ettiğimiz için çok mutluyuz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürleri sunuyorum" dedi.

FESTİVALİN STARTI YEŞİLYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDEN VERİLDİ

Beş gün sürecek olan bisiklet festivaline katılan sporcular, Yeşilyurt Belediyesinin Yakınca Hizmet Binası önünden ilk startı verdiler. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Rıza Murat Türksoy, Muammer Zafer, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri tarafından karşılanan bisikletçiler verilen startın ardından program akışının ilk gününde yer alan tarihi ve turistlik mekânları ziyaret ettiler.

