Bisiklet Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Bisiklet rekoru kaç? Avrupa Bisiklet rekoru kaç?
Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Bisiklet, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Bisiklet Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Bisiklet rekoru kaç, Avrupa Bisiklet rekoru kaç? İşte, Bisiklet sporunun merak edilen rekorları ve detayları…
En temel spor aktivitelerinden olan Bisiklet, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Bisiklet Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Bisiklet rekoru kaç? Avrupa Bisiklet rekoru kaç?
BİSİKLET REKORLARI
UCI Dünya Sıralaması, erkekler ve kadınlarda yol bisikleti yarışlarında bisikletçilerin yıl boyu yapılan yarışmalarda aldıkları puanlara göre oluşan sıralama. 2016 sezonu için UCI, erkek yol bisiklet sürücülerini sıralamak için kullanılan puan sistemini yeniledi. Aşağıdaki tablolar yeni sıralamaları, puanların bisikletçilere nasıl puanlandığını ve puanların nasıl ölçeklendiğini özetlemektedir.
2019
Primoz Roglic (SLO)
Team Jumbo-Visma 4705.28 puan
2018
Alejandro Valverde (ESP)
Movistar Team 4168 puan
2017
Greg Van Avermaet (BEL)
BMC Racing Team 4148 puan
2016
Peter Sagan (SVK)
Tinkoff 5359 puan
2015
Alejandro Valverde (ESP)
Movistar Team 5090 puan
2014
Alejandro Valverde (ESP)
Movistar Team 686 puan
2013
Joaquim Rodriguez (ESP)
Team Katusha 607 puan
2012
Joaquim Rodriguez (ESP)
Movistar Team 692 puan
2011
Philippe Gilbert (BEL)
Omega Pharma–Lotto 718 puan
2010
Joaquim Rodriguez (ESP)
Team Katusha 561 puan
2009
Alberto Contador (ESP)
Astana 527 puan