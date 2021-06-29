Bisiklet Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Bisiklet rekoru kaç? Avrupa Bisiklet rekoru kaç?
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Bisiklet Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Bisiklet rekoru kaç? Avrupa Bisiklet rekoru kaç?

Bisiklet Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Bisiklet rekoru kaç? Avrupa Bisiklet rekoru kaç?
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Gündem - Longtail

Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Bisiklet, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Bisiklet Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Bisiklet rekoru kaç, Avrupa Bisiklet rekoru kaç? İşte, Bisiklet sporunun merak edilen rekorları ve detayları…

En temel spor aktivitelerinden olan Bisiklet, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Bisiklet Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Bisiklet rekoru kaç? Avrupa Bisiklet rekoru kaç?

BİSİKLET REKORLARI

UCI Dünya Sıralaması, erkekler ve kadınlarda yol bisikleti yarışlarında bisikletçilerin yıl boyu yapılan yarışmalarda aldıkları puanlara göre oluşan sıralama. 2016 sezonu için UCI, erkek yol bisiklet sürücülerini sıralamak için kullanılan puan sistemini yeniledi. Aşağıdaki tablolar yeni sıralamaları, puanların bisikletçilere nasıl puanlandığını ve puanların nasıl ölçeklendiğini özetlemektedir.

2019

Primoz Roglic (SLO)

Team Jumbo-Visma 4705.28 puan

2018

Alejandro Valverde (ESP)

Movistar Team 4168 puan

2017

Greg Van Avermaet (BEL)

BMC Racing Team 4148 puan

2016

Peter Sagan (SVK)

Tinkoff 5359 puan

2015

Alejandro Valverde (ESP)

Movistar Team 5090 puan

2014

Alejandro Valverde (ESP)

Movistar Team 686 puan

2013

Joaquim Rodriguez (ESP)

Team Katusha 607 puan

2012

Joaquim Rodriguez (ESP)

Movistar Team 692 puan

2011

Philippe Gilbert (BEL)

Omega Pharma–Lotto 718 puan

2010

Joaquim Rodriguez (ESP)

Team Katusha 561 puan

2009

Alberto Contador (ESP)

Astana 527 puan

Gündem Editörü - Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü
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