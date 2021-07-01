Bisiklet hırsızı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisiklet hırsızı kamerada

Bisiklet hırsızı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde spor salonu önündeki bisikletin çalındığı anlar kameraya yansıdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde spor salonu önündeki bisikletin çalındığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Özkan Öztürk 2 bin liraya yeni aldığı bisikletle spor salonuna geldi. Öztürk içeride spor yaparken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, salonun önündeki bisikleti alarak kaçtı. Özkan Öztürk, polisi arayarak şikayetçi oldu. Bisikletin çalınma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SAMSUN

Bisiklet hırsızı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şeker zannettikleri lavabo açıcıyı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu
Şeker zannettikleri lavabo açıcıyı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu
Sigara külünden eteği tutuşan kadın, hayatını kaybetti
Sigara külünden eteği tutuşan kadın, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Kenan Doğulu Burak Özçivit
Spor Diego Costa Emre Kocadağ Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bisiklet hırsızı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:27:08. #1.16#

title