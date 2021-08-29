Birol Güven'den Türkiye'nin ilk e-oyuncusu 'Aypera'
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Birol Güven'den Türkiye'nin ilk e-oyuncusu 'Aypera'

Birol Güven'den Türkiye'nin ilk e-oyuncusu 'Aypera'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye'nin ilk video ve ses içerikli interaktif sanal gerçeklikte içeren Samsun-E Dergi'nin 2'nci sayısına verdiği röportajında, dijital şöhreti Aypera'yı, pandemi döneminde Türkiye'de dizi-film sektörünün durumunu, Seksenler Dizisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Senarist ve Yapımcı Birol...

Türkiye'nin ilk video ve ses içerikli interaktif sanal gerçeklikte içeren Samsun-E Dergi'nin 2'nci sayısına verdiği röportajında, dijital şöhreti Aypera'yı, pandemi döneminde Türkiye'de dizi-film sektörünün durumunu, Seksenler Dizisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Senarist ve Yapımcı Birol Güven, "Aypera aslında dijital bir insan. Meslek olarak oyunculuğu seçmiş bir e-oyuncu. Onunla çok proje yapacağız. Dijital şöhretimiz olacak" dedi.

"Yeni bir fırsat oluşturdu"

Senarist ve Yapımcı Birol Güven, pandemi döneminde insanların eve kapanınca daha çok film tüketmeye başladıklarını belirterek, "Aslında bu durum bizim sektörümüz için yeni bir fırsat oluşturdu. Şimdi daha çok üretmek zorundayız. Çünkü daha çok film talep eden bir kitle ile karşı karşıyayız. Sektörümüz pandemi sonrasında daha da büyüyecek" diye konuştu.

"Aypera aslında dijital bir insan"

Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera ile reyting sıralamasında yine zirveye oynamaya hazırlanan Güven şunları söyledi:

"Aypera aslında dijital bir insan. Nasıl e-devlet varsa, e-posta varsa, bu da e-insan. İnsan tarafından tasarlanan tıpkı e-devlet, e-posta gibi sadece bir ekranda var olan bir insan. Meslek olarak oyunculuğu seçmiş bir e-oyuncu. Onunla çok proje yapacağız. O bizim oyuncumuz. Dijital şöhretimiz."

"Projelerde günlük hikayelere yer veriyoruz"

Projelerde herkesi ilgilendiren, günlük hikayelere yer verdiklerini dile getiren Birol Güven, "Ben bunun her zaman daha değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesi ilgilendiren hikayeler yaptığınızda bu izleyenler için daha paylaşılır oluyor. Seksenler dönemi de Türkiye'de birçok kişinin hatırladığı, özellikle benim jenerasyonumdaki kişilerin gençlik yıllarına denk gelen bir dönem. Hepimizin özlediği, hatırladığında da gülümsediği yılları ekrana yansıttığımız için sevildiğini düşünüyorum. Geçmişe özlem duyan kişiler için çıktığımız bu yolda, o yılları hatırlamayan ve hatta o yılları yaşamamış olan kişiler tarafından da çok sevildi Seksenler. Bizim çok fazla genç, çocuk izleyicimiz de var. Bunu da dizinin sıcak hikayesine, renkli dünyasına, samimi oyuncu kadrosuna ve başarılı ekibimize bağlıyorum" dedi.

'Senarist Birol, yapımcı Birol'dan daha özgür'

Yapımcılığın da senaristliğin de zor olduğunu ancak senaristlik yapmanın daha keyifli olduğunu söyleyen Birol Güven, "İşin üreticilik kısmı beni her zaman daha fazla heyecanlandırmıştır. Yapımcı olduğunuzda ise işler pek öyle değil. Çok fazla sorunla ve sorumlulukla aynı anda uğraşmak zorunda kaldığınız anlar oluyor. Özetle senarist Birol, yapımcı Birol'dan daha özgür" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Birol Güven'den Türkiye'nin ilk e-oyuncusu 'Aypera'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Birol Güven'den Türkiye'nin ilk e-oyuncusu 'Aypera' - Haberler Magazin
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