Birol Doğan kimdir? Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Birol Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Birol Doğan, Hamdi Bey mi?

Birol Doğan, Acun Ilıcalı'nın 20 yıldır her anında yanında olan sağ koluydu. Son dakika haberlerinde istifası büyük dikkat çeken Birol Doğan, internette araştırılmaya başlandı. Peki, Birol Doğan kimdir? Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Birol Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Birol Doğan, Hamdi Bey mi? Birol Doğan ne iş yapıyor?

Birol Doğan, Acun Ilıcalı'nın 20 yıldır her anında yanında olan sağ kolu olarak biliniyordu. Son dakika haberlerinde yer alan haberlere göre,20 yıldır Acun Firarda programından itibaren Acun Ilıcalı'nın her işinde yanında olan ve sağ kolu olan Birol Doğan istifa etti. Birol Doğan Hamdi Bey olarak akıllarda yer alıyordu. Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Beyi olarak da bilinen Birol Doğan'ın istifası merak edildi.

BİROL DOĞAN KİMDİR?

Birol Doğan, Acun Ilıcalı'nın hem iş hem özel hayatında sağ kolu olarak bilinmektedir. Tanınması, Var Mısın Yok Musun programında telefonla para teklifinde bulunan Hamdi Bey ile olmuştur.

BİROL DOĞAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ünlü televizyoncunun yıllardır sağ kolu olan Doğan'ın tamamen duygusal sebeplerden ötürü istifa ettiği, ikilinin arasında herhangi bir para mevzusu olmadığı öğrenildi. 20 yıldır abi kardeş ilişkisi içinde olduğu Birol Doğan'ın istifası ile yalnız kalan Acun Ilıcalı'nın boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu. Ünlü televizyoncunun yıllardır sağ kolu olan Doğan'ın tamamen duygusal sebeplerden ötürü istifa ettiği, ikilinin arasında herhangi bir para mevzusu olmadığı öğrenildi. 20 yıldır abi kardeş ilişkisi içinde olduğu Birol Doğan'ın istifası ile yalnız kalan Acun Ilıcalı'nın boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu.