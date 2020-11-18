Birmingham saldırıları: 21 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı eyleme ilişkin 46 yıl sonra bir kişi tutuklandı

1974 yılında İngiltere'nin Birmingham şehrinde gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin 65 yaşındaki bir kişi Belfast'ta tutuklandı.

1974 yılında İngiltere'nin Birmingham şehrinde gerçekleştirilen bombalı saldırılara ilişkin bir kişi tutuklandı.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 65 yaşındaki zanlının terörle mücadele polisleri tarafından Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki evinde yakalandığı ve sorgusuna devam edildiği ifade edildi.

21 Kasım 1974 tarihinde Mulberry Bush ve Tavern isimli iki farklı mekanı hedef alan saldırıda 21 kişi yaşamını yitirmiş 220 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri 46 yıldır saldırının aydınlatılması için çeşitli kampanyalar düzenliyordu.

Geçtiğimiz yıl yeniden başlatılan soruşturmalarının ardından geçtiğimiz ay İçişleri Bakanı Priti Patel, soruşturmanın yeni bir davaya dönüşeceğini duyurmuştu.

Aileler, resmi soruşturmaların devam etmesini istiyor

Patel, saldırıda kız kardeşi Maxine'i yitiren Julie Hambleton'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Hambleton, bir kişinin tutuklanmasına, "Çok büyük bir olay" yorumunda bulundu.

Tutuklamanın ardından polisin kendisini aradığını aktaran Hambleton, "Bir süre konuşamadım. Sadece Maxine'in resmine baktım. Bu büyük bir haber. Olaya ilişkin atılan somut bir adım ve uzun zamandır beklediğimiz bir gelişme" dedi.

Söz konusu gelişmenin geniş kapsamlı yapılacak bir kamu incelemesinin önüne geçmemesi gerektiğini söyleyen Hambleton, "İncelenmesi gereken daha geniş konular var. O kadar çok yanlış şey yapıldı ki... Mesela neden altı kişi, işlemedikleri bir suç sebebiyle tutuklandı? Bunları öğrenmeliyiz" diye konuştu.

Neler yaşandı?

21 Kasım 1974: Gerçekleştirilen saldırıdan hemen önce bir kişi, Birmingham Post and Mail gazetesini arayıp, şehir merkezine iki bomba yerleştirildiğini ihbar etti. Yerel saatle 20.17'de Rotunda binasındaki Mulberry Bush barda bir spor çantası içinde patlayan bomba 10 kişinin ölümüne yol açtı. Dakikalar sonra ise kasabadaki tavernada ikinci bir bomba patladı ve 11 kişi daha öldü.

1975: Saldırıya ilişkin Hugh Callaghan, Paddy Hill, Gerard Hunter, Richard McIlkenny, William Power ve John Walker isimli 6 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1991: Ancak Birmingham Altılısı olarak bilinen grubun mahkumiyetleri temyiz mahkemesinde bozuldu ve serbest bırakıldı.

1994: Birmingham Altılısı'nın tahliyesinden üç yıl sonra West Midlands Polisi, herhangi bir kovuşturma için yeterli kanıt olmadığını söyledi, ancak dava hala devam etti.

Haziran 2016: Birmingham ve Solihull'ın adli tıp yöneticisi, ölümlerle ilgili soruşturmaların yeniden açılacağını söyledi. Günler sonra soruşturmalar açıldı ancak daha sonra ertelendi.

Nisan 2019: Soruşturmalar, bombalama eylemlerinde 21 kurbanının yasadışı bir şekilde öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Ekim 2020: Olayda yaşamını yitiren kişilerin aileleri tarafından yapılan kampanyalrın ardından, İçişleri Bakanı Priti Patel davayı kamuya açık bir soruşturma için değerlendirmeyi kabul etti.