Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi
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Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi

08.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:10
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi

Mersin'de birlikte yaşadığı iddia edilen 38 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, zanlının pazar gününden bu yana ceset başında beklediği öğrenildi.

Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Kübra Sitesindeki bir daireden kötü kokular geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, kokunun, sitenin C bloğundaki ikinci katında bulunan daireden geldiğini belirledi.

Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi

EKİPLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Bunun üzerine kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, bir kadının yerde yatan cesediyle karşılaşırken, şüpheli İsmet Ç.'yi de (61) cesedin başında yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 38 yaşındaki Tüba Ateş'in iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi

CESETLE BİRLİKTE AYNI EVDE BEKLEMİŞ

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Zanlı İsmet Ç.'nin cinayeti pazar günü işlediği, iki günden bu yana da cesetle birlikte aynı evde beklediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olay yerinden kareler;

Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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