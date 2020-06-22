Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu

ABD'de iki kız kardeş, tuğlaların arasına yerleştirilen hamağın iplerinin kopması sonucu molozların arasında kalarak feci şekilde can verdi.

22.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:16

ABD'nin Ohio eyaletinde 12 ve 14 yaşındaki iki kız kardeşin sallandıkları hamağın iplerinin bağlı olduğu duvarın yıkılması sonucu korkunç şekilde can verdi.

Korkunç olay Ohio eyaletinde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Scout ile 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Chasey Scaravilli'nin birlikte oturup sallandıkları hamağın ipleri koptu. İpin kopması sonucu hamağın bağlı olduğu duvar talihsiz kızların üzerine yıkıldı. Olayda molozların arasında kalan iki kardeş yaşamını yitirdi.

Birlikte sallandıkları hamak iki kız kardeşin sonu oldu

"BUNUN OLACAĞI AKLIMA GELMEZDİ"

Yaşadıklarını anlatan baba JJ Scaravilli, "Bunun olacağı aklıma gelmezdi. Olayda suçlu yok, ben de arka bahçede uyuyordum o sırada. Sesleri duyunca koştum ama iki kızım da molozların arasında kalmıştı. İtfaiye ve ambulanslar geldi ama onları kurtaramadık. Kızlarım cennette" açıklamasını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Korkunç kazanın ardından savcılık soruşturma başlattı. Aile yakınları, kızların hiçbir zaman ayrılmadıklarını, hep beraber oynadıklarını ve hamakta beraber uyumaktan hoşlandıklarını söyledi. Aile, kızların öldüğü yere iki ağaç dikti.

Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik Haber
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu Haber
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Haber
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor Haber
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar Haber
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi ekledi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Kadir Ekinci Donald Trump Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki
Magazin Sıla Hülya Avşar Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Bursa Emekli Gaziantep
Şu an buradasınız: Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 11:16:29. #1.14#
title