Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu

Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde oturan Hatice Günal (42), seradan eve dönen oğlu tarafından birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde oturan Hatice Günal (42), seradan eve dönen oğlu tarafından birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu. İlçedeki bir okulda aşçı olarak çalışan ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Günal'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Serik'te çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 sokakta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi. Eve girdiğinde annesi Hatice Günal'ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Günal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Hatice Günal'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na konuldu. Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Hatice Günal'ın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.


Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu
Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu
Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu
Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu
Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu
Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Cenk Tosun Ali Tandoğan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 01:11:20. #1.15#

title