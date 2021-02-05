Birlikte olduğu kadınları damgalayan sapkının, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı
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Birlikte olduğu kadınları damgalayan sapkının, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı

05.02.2021 21:36 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:54

Avustralya'da birlikte olduğu kadınların bedenini damgalayıp, fotoğraf çektikten sonra tuzağa düşüren sapkının, bu yolla kadınları fuhşa sürüklediği ve para kazandığı ortaya çıktı.

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 35 yaşındaki Matthew James Markcrow adlı şahsın, 4 kadını tuzağa düşürerek sapkın hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı.

"MATT M'NİN MÜLKÜDÜR/MALIDIR"

Birliktelik yaşadığı kadınları tuzağa düşürdükten sonra damgalayan Markcrow'un, kadınların damgalanan bedenlerini Facebook üzerinden paylaştığı ve böylece zorla fuhşa sürüklediği öğrenildi. Yaşları 17 ile 24 arasında değişen kadınların bedenlerine "Matt M'nin mülküdür/malıdır" dövmesi yaptıran sapkının, kadınlara çeşitli uyuşturucu maddeler de kullandırdığı ortaya çıktı.

Birlikte olduğu kadınlara damgalayan sapkının kadınları zorla fuhşa sürüklediği ortaya çıktı

KADINLAR ÜZERİNDEN MÜLK EDİNMİŞ

Cinsel anlamda sömürüye uğrayan kadınlar üzerinden fuhuş yoluyla para kazanan sapkının, o paralarla mülk edindiği ve uyuşturucu satın aldığı kaydedildi. Markcrow'un yaptıkları son sevgilisi 23 yaşındaki Crystal Marie Sawyer'ın polise şikayetinin ardından ortaya çıkarken, sapığın 15 ila 35 yıl arasında ceza alması bekleniyor.

Birlikte olduğu kadınlara damgalayan sapkının kadınları zorla fuhşa sürüklediği ortaya çıktı
Birlikte olduğu kadınları damgalayan sapkının, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı
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