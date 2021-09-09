ESKİŞEHİR - Birlik çatısı altında toplanan "icracı sanatçılar" kayıt altına alınacak
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ESKİŞEHİR - Birlik çatısı altında toplanan "icracı sanatçılar" kayıt altına alınacak

ESKİŞEHİR - Birlik çatısı altında toplanan 'icracı sanatçılar' kayıt altına alınacak
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Başkanı Mustafa Demir, tek çatı altında toplanan 75 bin civarındaki icracı sanatçının haklarının korunup kayıt altına alınması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Başkanı Mustafa Demir, tek çatı altında toplanan 75 bin civarındaki icracı sanatçının haklarının korunup kayıt altına alınması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Eskişehir'de meslek mensuplarıyla bir araya gelen Demir, AA muhabirine, müzisyenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı uzun süre çalışamadıklarını ve bir meslek birliğinin olmaması nedeniyle zor günler geçirdiklerini anlattı.

Müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatan Demir, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen salgın döneminde müzisyenlerin mesleğinden vazgeçme noktasına geldiğini ifade etti.

Bu süreçte devletin, birçok meslek grubuna destek verdiğini belirten Demir, "Salgın döneminde biz müzisyenleri unutmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, bakan yardımcılarımıza, Telif Hakları Genel Müdürlüğü yetkililerine ve Cumhurbaşkanımızın tüm çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok zorluklar çektik. Bu süreçte Türkiye'de ilk kez bir şeyi hep birlikte başardık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın oluruyla bir meslek birliğinin kurulmasına izin verildi." diye konuştu.

"Artık kurumsal niteliğimiz oldu"

Müzisyenler için farklı sivil toplum kuruluşlarının hizmet verdiğini fakat bu STK'ların, kendi mesleklerini tanımlamadığını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Haziran ayında kurulan meslek birliğimiz sayesinde artık yerelde, halkın içinde çalışan müzisyen ve sanatçı meslektaşlarımızın mesleği tanımlanmış oldu. Her meslek örgütünün bir çalışması var, mesleğinin kabul oluşu var. Bir şoförün odası, eczacıların, baroların birliği var, eser sahipleri ve ünlü sanatçıların birlikleri var ancak müzisyenlerin böyle bir birliği yoktu. Tabanda çalışan şu an kayıtlarımıza göre yaklaşık 75 bin kişiyiz. Bu sayımızın bir meslek örgütü, onları tanımlayan bir kurumsal niteliğimiz yoktu. Artık kurumsal niteliğimiz oldu. Bizi, devletimiz icracı sanatçı olarak tanıdı. En önemli başarımız bu."

Demir, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Birliğinin, meslek mensuplarının haklarının korunmasında çok önemli bir işlev göreceğini aktardı.

Yerel müzisyenlerin kayıt dışı çalışması nedeniyle devletin bu sanatçılara destek sağlamasının mümkün olmadığını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız kayıt dışı çalışmayı çok seviyor. Zaten kayıt dışı çalıştıklarından dolayı pandemide zorluk çekildi. Çünkü devlet, kayıtlarına ulaşamadı. Elimizden geldiğince bizler yardımcı olmaya çalıştık ama Kültür ve Turizm Bakanlığımızın böyle bir oluşuma 'evet' demesiyle şimdi Türkiye'de icracı sanatçılar yani canlı müzik icra edenlerin hepsi kayıt altında olacak. Gerekli sosyal güvenceleri sağlanacak, vergi kayıplarının önüne geçilecek. Daha da önemlisi, geleceklerini doğru yatırımlar için planlamaları olacak.

Şu an 81 ilde teşkilat yapımızı tamamladık ve icracı sanatçıları davet ediyoruz. 2022 yılında hem fiyat tarifemiz hem de kayıp ekonominin önüne geçmek için düğmeye basıyoruz."

ESKİŞEHİR - Birlik çatısı altında toplanan 'icracı sanatçılar' kayıt altına alınacak
ESKİŞEHİR - Birlik çatısı altında toplanan 'icracı sanatçılar' kayıt altına alınacak
ESKİŞEHİR - Birlik çatısı altında toplanan 'icracı sanatçılar' kayıt altına alınacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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ESKİŞEHİR - Birlik çatısı altında toplanan "icracı sanatçılar" kayıt altına alınacak - Haberler
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