BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Kislitsa, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu (4)
AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Kislitsa saldırılarda hayatını kaybedenler için sessiz saygı duruşu çağrısında bulundu.