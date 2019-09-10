Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu uzaya gidiyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza al-Mansoori, 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Soyuz roketiyle yola çıkacak.
10.09.2019 09:01
Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza al-Mansoori, 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Soyuz roketiyle yola çıkacak. Al-Mansoori, ekip arkadaşlarıyla birlikte uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'in de eğitim aldığı Yıldız Şehri'ndeki son testleri de başarıyla geçti.
Kaynak: DailyMotion.com