Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu uzaya gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu uzaya gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza al-Mansoori, 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Soyuz roketiyle yola çıkacak.

10.09.2019 09:01

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza al-Mansoori, 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Soyuz roketiyle yola çıkacak. Al-Mansoori, ekip arkadaşlarıyla birlikte uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'in de eğitim aldığı Yıldız Şehri'ndeki son testleri de başarıyla geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu uzaya gidiyor

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