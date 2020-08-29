Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Navtex ilan ettiği alana yakın bir bölgede, Fransa, Kıbrıs Rum yönetimi ve İtalya ile tatbikat yapan Yunanistan'a bir destek de Türkiye düşmanlığı ile tanınan Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. BAE, Girit'e savaş uçağı göndererek Yunanistan ile ortak tatbikata girişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
29.08.2020 00:28 | Son Güncelleme: 29.08.2020 00:31

Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa ile birlikte 3 günlük askeri tatbikat açıklamıştı. Üç ülkeye, bir gün önce Türk donanmasıyla da tatbikat yapan İtalya da katılmıştı. Yunanistan bu sefer de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile tatbikata başladı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Navtex ilan ettiği alana çok yakın bir bölgede, uluslararası hukuku hiçe sayarak tatbikata girişen Yunanistan'a bir destek de BAE'den geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Girit Adası'ndaki Suda hava üssüne gönderdiği dokuz savaş uçağının fotoğrafları Yunan Savunma Bakanlığı tarafından Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma günü ise iki ülkenin tatbikata başladığı duyuruldu.

BAE'nin Suda üssüne dört adet de nakliye uçağı gönderdiği iddia ediliyor. Söz konusu üsse, daha önce de Fransız Rafale jetleri iniş yapmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
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