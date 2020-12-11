Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu hayatı ve biyografisi! Birkan Sokullu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Birkan Sokullu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Birkan Sokullu hakkında merak edilenler. Birkan Sokullu hayatı ve biyografisi. Birkan Sokullu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Birkan Sokullu merak konusu oldu. İşte Birkan Sokullu hakkında merak edilen Birkan Sokullu kimdir, Birkan Sokullu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Ekim 1985

Kaç yaşında: 35 yaşında

Nereli: İstanbul

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey 'de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.