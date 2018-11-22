Samsun'da Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) tarafından birinci sınıfa ayrılan hakim ve savcılara belgeleri verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'un makamında birinci sınıfa ayrılan hakim ve savcılara belgelerinin verilmesi için tören düzenlendi.

Törende, Başsavcı Yavuz, Cumhuriyet Savcısı Sedat Turan'a, Başsavcı Vekili Hasan Kıdıl, Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya'ya, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Hakim Aysel Menekşe Yıldız'a, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Daire Başkanı İsmail Şengül, Hakim Abdiimamoğlu'na, 1. Tüketici Mahkemesi Hakimi Mutlu Tanrıkulu, Hakim Akbulut'a belgelerini verdi.

Yavuz, törenin ardından hakim ve savcılara meslek hayatlarında başarı diledi.