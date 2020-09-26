Birecik'te Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs tutuklandı
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Birecik'te Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs tutuklandı

26.09.2020 18:26 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:30
Birecik'te Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde şehitler için kurulan ormanlık alandaki dev Türk bayrağını indirmeye çalışırken polis tarafından gözaltına alınan Uğur K., tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde şehitler için kurulan ormanlık alandaki dev Türk bayrağını indirmeye çalışırken polis tarafından gözaltına alınan Uğur K., tutuklandı.

İlçenin Meydan Mahallesi'ndeki hakim bir tepede şehitler için kurulan ormanlık alandaki dev Türk bayrağı, perşembe akşam saatlerinde daha önceden terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ve uyuşturucu kullandığı öğrenilen Uğur K., tarafından indirilmek istendi. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kaçmaya çalışırken kayalık alanda yakaladı. Polis, çağırılan itfaiye aracı ile Uğur K.'yi kayalık bölgeden indirdi. Bu sırada olayı haber alıp bölgede toplananlar, Uğur K.'yı linç etmeye kalktı. Kalabalık, polisin havaya açtığı uyarı ateşiyle dağıtıldı. Uğur K., daha sonra zırhlı araç ile emniyete götürüldü.

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu tamamlanan Uğur K., sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Birecik'te Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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