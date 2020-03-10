Birdenbire nasıl yazılır? TDK'ya göre Birdenbire mi, birden bire mi? Birdenbire ne demek?
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Eğitim, Güncel

Birdenbire nasıl yazılır? TDK'ya göre Birdenbire mi, birden bire mi? Birdenbire ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Birdenbire". Peki, Birden bire nasıl yazılır? TDK'ya göre birdenbire mi, birden bire mi yazılır? Birdenbire ne demek?

10.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:27
Birdenbire nasıl yazılır? TDK'ya göre Birdenbire mi, birden bire mi? Birdenbire ne demek?

Birdenbire kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Birden bire TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, Birdenbire nasıl yazılır? Birdenbire mi, birden bire mu? TDK'ya göre birdenbire kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BİRDENBİRE NASIL YAZILIR? BİRDENBİRE Mİ, BİRDEN BİRE Mİ?

Birden bire: Yanlış

Birdenbire: Doğru

TDK'YA GÖRE BİRDENBİRE NE DEMEK?

Birdenbire:

zarf, (birde'nbire)

Ansızın:

"Bu kelime, birdenbire insana şöyle bir irkilme verir." - Necip Fazıl Kısakürek

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