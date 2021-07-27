Birden bastırdı, her yer beyaza büründü

Birden bastırdı, her yer beyaza büründü Sağanak ve dolu yağışı sonrası Hanak ilçesi sele teslim oldu Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası ilçe ve köyler sele teslim olurken ilçe merkezi beyaza büründü.

Birden bastırdı, her yer beyaza büründü

Sağanak ve dolu yağışı sonrası Hanak ilçesi sele teslim oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası ilçe ve köyler sele teslim olurken ilçe merkezi beyaza büründü.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu. Birçok noktada evler tahliye edildi. İlçede bir kaç gündür devam eden yağışların ardından bugün gerçekleşen dolu yağışıyla yerler beyazladı, ilçe merkeziyle Sazlıçayır köyünde sel meydana gelmesiyle bazı evler su altında kaldı.

Vatandaşlar ilçeyi bu şekilde hiç görmediklerini söylediler. Yağış sonrası oluşan sel felaketi sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız