Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Şarkıcı Demet Akalın, İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söyleyince ortalık birbirine girmişti. Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında o ismin türkücü Zara olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katılan bir sanatçı Demet Akalın'ın kulisini kullanmış ve tuvaletini kirli bırakmıştı. Demet Akalın, ortak kullanılan kuliste tuvaletinin pis bırakıldığını söyleyerek sosyal medyadan isyan etmişti. Akalın, isim vermeden tuvaletini kirleten kişi hakkında "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.

BİRCAN BALİ, DEMET AKALIN'IN TUVALETİNİ KİRLETEN İSMİ AÇIKLADI

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali, canlı yayında Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten kişinin adını açıkladı. Bircan Bali, canlı yayında "Demet Akalın bunu söyledi pimi çekti ve polemikten uzak durmak adına isim vermedi ya ben ismi söylüyorum, şimdi yiyin birbirinizi. Ben duyduğumu söylüyorum. Valla ben bir şey demedim ama duyduğum kadarıyla Zara... Zara'yla alakalı dedikodu onaylandı. Kameraya yakalandı diyelim. Demet Akalın'ın söylediği tarihle o kulisi kullanan kişi sayısı ortaya çıktı ama şimdi Demet bir manevrayla 'Hayır, ben onu kastetmedim' diyebilir. Demet'in bunu Zara olarak işaret ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.