Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler

Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

SERENGİL: HAİN BİR SALDIRIDA HAYATTAN KOPARILDI

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil canlı yayında yaptığı açıklamada "Şok içindeyiz şaşkınız, insanın sevdiğinden ayrılması çok zor. Kelimelerle ifade edemiyorum, zorlanıyorum. Hain bir saldırıyla hayattan koparılmasına çok üzgünüz. Alçakça, kendi mekanında kurşunlar üzerine boşaltıldı. Şafak kızlarıyla uyusun diye Ece başka odada yatardı. Dün konuştuğumuzda kızlarını Bodrum'a getirecekti. Evlendiği gün artık ölsem de gam yemem demişti. Hiç kulağımdan gitmeyecek. Mekanı cennet olsun, ailesine ve çocuklarına, eşine sabır diliyorum" dedi.

BALİ: VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETTİ

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali ise "Kıymetli abim. Vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın" şeklinde konuştu.

"ECE'DEN HABER ALAMIYORUZ"

Yakın arkadaşı Ece Erken'den saatlerdir haber alamadıklarını söyleyen Bali, sözlerine şöyle devam etti: "Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor."