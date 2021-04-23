Bircan Bali kimdir, kaç yaşında? Bircan Bali nereli? Bircan Bali eşi kim?
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Bircan Bali kimdir, kaç yaşında? Bircan Bali nereli? Bircan Bali eşi kim?

Bircan Bali kimdir, kaç yaşında? Bircan Bali nereli? Bircan Bali eşi kim?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Youtuber ve rapçi Reynmen'e suç duyurusunda bulunan Bircan Bali araştırılıyor. Sunduğu Magazin programında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Bircan Bali'nin hayatı ve eşi merak konusu oldu. Bircan Bali kimdir, kaç yaşında? Bircan Bali nereli? Bircan Bali eşi kim?

Televizyon ekranlarının popüler magazin programlarından Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından biri olan Bircan Bali araştırılıyor. Bircan Bali'nin Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş'a suç duyurusunda bulunması magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Bircan Bali kimdir? Bircan Bali kaç yaşında ve nereli? Bircan Bali eşi kim?

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana'dır.

BİRCAN BALİ EŞİ KİM?

Geçtiğimiz sene Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen ile aşk yaşamaya başladı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile Eylül ayında nikah masasına oturdu.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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