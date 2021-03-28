Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti
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Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Bircan Bali programları hakkında eleştiride bulunan Cüneyt Özdemir'i canlı yayında tehdit etti. Özdemir'in eşini aldattığını ima eden Bali, "Beni kendine bulaştırma. Lokasyon lokasyon biliyoruz nerelerde olduğunu" dedi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucuları Bircan Bali ve Seren Serengil, programlarını eleştiren Cüneyt Özdemir hakkında olay açıklamalarda bulundu.

"BENİ KENDİNE BULAŞTIRMA"

Cüneyt Özdemir'in eşini aldattığını ima edip ardından tehdit eden Bali, "Cüneyt Özdemir uzaktan sallamayı sevdiği gibi 'Deniz'i de çok seviyor. Deniz sana yetmiyor hayatın denizlerle dolu. Beni kendine bulaştırma. Magazin programlarını ötekileştireceğim diye magazin yapma, Sana hiç laf düşmezken bu işe girme. Yoksa seni Instagram'dan açıklama yapmak zorunda bırakırım. " dedi.

Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti

"LOKASYON LOKASYON BİLİYORUZ NEREDE OLDUĞUNU"

Bircan Bali'nin sözlerinin üzerine açıkça konuşan Seren Serengil ise "Gülşen Bubikoğlu'nun kızıyla evliydi değil mi? Senin bize çok haberin geliyor aldattığına dair. Ama biz o aileyi çok sevdiğimiz ve saydığımız için bugüne kadar çok dokunmadık." şeklinde konuştu. Serengil'in hemen ardından Özdemir'in görüntülendiği yerler üzerine de konuşan Bali, "Lokasyon lokasyon biliyoruz nerelerde olduğunu. Nişantaşı'ydı herhalde." diyerek sözlerine ekleme yaptı.

Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti

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- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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