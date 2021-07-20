Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz biyografisi!
Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay'ın başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Yasak Elma'nın yeni sezonunda genç oyuncu Biran Damla Yılmaz yer alacak. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz mesleği nedir? Biran Damla Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?
28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz mesleği nedir? Biran Damla Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?
Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler, Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.
BİRAN DAMLA YILMAZ DİZİ VE FİLMLERİ
2019 – Canevim (Ceylan Haksever) (TV Dizisi)
2019 – Mucize 2 Aşk (Mizgin) (Sinema Filmi)
2015 – 2017 – Kırgın Çiçekler (Eylül) (TV Dizisi)
2015 – Beyaz Yalan (Nesrin) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi)
2014 – Çılgın Dersane: Ada (Deniz) (Sinema Filmi)
2014 – Yasak (Esma) (TV Dizisi)