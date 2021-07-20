Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz biyografisi!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay'ın başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Yasak Elma'nın yeni sezonunda genç oyuncu Biran Damla Yılmaz yer alacak. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Biran Damla Yılmaz mesleği nedir? Biran Damla Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?