Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs 6. Bölüm canlı izle! 6 Mayıs Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm canlı izleme linki!

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizide, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşınacak. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! 6 Mayıs Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm canlı izleme linki! Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizide, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşınacak. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! 6 Mayıs Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm canlı izleme linki! Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! 6 Mayıs Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm canlı izleme linki! İşte detaylar haberimizde…

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Kıbrıs 6 Mayıs Perşembe günü (bu akşam) TRT 1'de saat 20.00'de yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kemal, Derviş'in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir. Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson'un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır. Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır. Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson'un ölüm tuzağına çekilir. Günler sonra İnci ve Müge'yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır.

Diğer yanda ise, Makaryos'un Bereli avı sürmektedir. Makaryos'a destek veren SSCB'nin KGB'yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar. Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe'yi,Mersin'de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy'de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge'den sonra Mine'yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 6. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin yeni bölümünde; Saldırılar ve zulümlerden kaçan, köylerinden göçe zorlanan Kıbrıs Türkü Lefkoşa'ya ulaşmaya başlamıştır. Şimdi erzak ve yatacak yer kıtlığı en büyük sıkıntıdır. Binlerce acılı insan Lefkoşa sokaklarında açlıkla, soğukla ve barınak sorunuyla mücadele halindedir.

Rauf Denktaş ve Ankaralı, Makaryos'un gasp ettiği yiyecek stoğunu ele geçirmek için riskli bir plan kurar. Kemal ve Derviş ise Bereli'ye suikast düzenleyenin Samson olduğunu öğrenir. Samson, Türk tarafında sıkışıp kalmıştır. Kemal, elindeki telsizle Samson ile bağlantı kurar.Şimdi Kemal-Samson arasında Kemal'in yönettiği bir kedi-fare oyunu başlar.

KGB, Ankara'da Ayşe üzerinden Bereli'nin kimliğini deşifre edince Sovyetler ile İstihbarat arasında bir savaş başlar. Ankara sokaklarında silah sesleri konuşulur. İnci ise Samson'un yokluğunu fırsat bilip kaçar. Şimdi ane-kızı, Rum sokaklarında EOKA ile gergin bir takip ve kaçma kovalamaca beklemektedir.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!