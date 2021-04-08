Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 2. yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 2. yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 2. yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs bugün yeni bölümü ile başlıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 2. yeni bölüm canlı izleme linki var mı? Bir Zamanlar Kıbrıs canlı yayın izle! TRT 1 canlı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izleme detayları haberimizde.

Ekranların yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs bugün 2. bölümü ile izleyicilerin karışısına çıktı. Oldukça beğenilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

BİR ZAMANLAR KIBRIS CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR KIBRIS 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Kıbrıs bugün 2. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 3. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda zulüm altında eksilerek yoluna devam etmektedir. Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır.

Sampson'un özellikle İnci'yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken Makaryos son yumruğu vurma peşindedir. Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir.

Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa'yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar. Bereli kahraman Kıbrıslı Mücahitle kol kola girdiğinde Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını başlatır.

Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 2. yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

21 Aralık 1963 sabahı... Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı… Yüzyıllardır Akdeniz'in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu. O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs'ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve "Anavatan"da, Ankara'da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla "eskisi gibi olmayacak" şekilde değişti.

Tarihimizin önemli bir kesiti olan, Kıbrıs Türk halkının büyük dramının ve Türkiye ile dayanışma halinde zafere ve barışa götüren o eşsiz ve görkemli direncinin anlatıldığı, "Bir Zamanlar Kıbrıs" izleyicide büyük bir heyecan uyandıracak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural : Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu : Ankaralı

Pelin Karahan : İnci Dereli

Gülper Özdemir : Doktor Ayşe

Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson

Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin : Derviş

Miray Akay : Pembe Dereli

Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli

Ömer Turan : Bekir

Nebil Sayın : Yeoryos Grivas

Emre Törün : III. Makarios

Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük

Yunus Destebaşı : Ahmet Çavuş

Bade Arazlı : Mine Dereli

Sümeyra Koç : Sandy

Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli

Umut Avcı : Şöför Hamit

Sanlı Baykent : Şef

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burak Deniz Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Ümit Öztürk Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 2. yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 22:40:00. #1.15#
title