Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı izle! TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm izle

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BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. bölüm FULL İZLE!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT1 ekranlarında 1. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 1. bölümün ardından şimdi de Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm için araştırmalarına başladılar. Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM İZLE

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Bir Zamanlar Kıbrıs 1. Bölümde ne oldu?

21 Aralık 1963 sabahı... Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı… Yüzyıllardır Akdeniz'in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu. O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs'ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve "Anavatan"da, Ankara'da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla "eskisi gibi olmayacak" şekilde değişti.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU

1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

OYUNCULAR

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Deniz Baytaş, Miray Akay, Ahmet Somers, Sümeyra Koç, Hakan Güner, Nebil Sayın rol alıyor.