Bir Zamanlar Kıbrıs 1. Bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs 1. Bölüm ön izlemesi yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir?

TRT 1 ekranlarına yepyeni bir dizi ekleniyor. 1 Nisan Perşembe (yarın) başlayacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs'ın başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'u gibi isimler yer alıyor. Güçlü isimlerle ekran karşısına geçecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs, seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 1. Bölüm fragmanı izle? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. Bölüm ön izlemesi yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir? Detaylar !

TRT 1 ekranlarına yepyeni bir dizi ekleniyor. 1 Nisan Perşembe (yarın)başlayacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs'ın başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'u gibi isimler yer alıyor. Güçlü isimlerle ekran karşısına geçecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs, seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 1. Bölüm fragmanı izle? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. Bölüm ön izlemesi yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir? Detaylar haberimizde!

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT 1 ekranlarına yepyeni bir dizi ekleniyor. TRT'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla yakında TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI