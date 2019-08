Bir Zamanlar Hollywood'da: Quentin Tarantino'nun en iyi filmi mi?

16.08.2019 13:47

Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun 9. filmi "Once Upon a Time in Hollywood" (Bir Zamanlar Hollywood'da), ABD'den sonra İngiltere'de de gösterime girdi. Türkiye'de ise 23 Ağustos'ta gösterime girecek.

Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu film, "1969 yılının Hollywood'una bir saygı duruşu" olarak değerlendiriliyor.

Filmin diğer oyuncuları ise Margot Robbie, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Luke Perry, Margaret Qualley ve Al Pacino.

Başta Charles Manson'ın cinayetleri olmak üzere, olaylar ve dönemin film yıldızları da, bir Tarantino kurgusu içinde beyaz perdeye taşınıyor.

İngiliz Guardian gazetesinin film eleştirmeni Peter Bradshaw, Bir Zamanlar Hollywood'da için "tam anlamıyla deli, sorumsuz ama aynı zamanda da mükemmel" yorumunda bulundu. Bradshaw filem 5 yıldız verdi.

Financial Times'ın film eleştirmeni Nigel Andrews'ın yorumu ise "Tarantino'nun Pulp Fiction'dan bu yana en iyi ve en cesur yapımı" oldu.

Ancak iki eleştirmenin aksine Independent'tan Clémence Michallon, film için "erkek bakış açısıyla yapılmış" ve "kadın karakterlere yönelik hakaret içeren aşırı sıkıcı bir film" yorumunu yaptı.

2 saat 45 dakikalık süren "Bir Zamanlar Hollywood'da" ile ilgili diğer detayları derledik.

DiCaprio ve Pitt ortaklığı

Leonardo DiCaprio filmde Rick Dalton adlı alkolik bir kovboy filmleri aktörünü canlandırıyor. Onun en iyi arkadaşı ve dublörü olan Cliff Boon'u ise Brad Pitt...

DiCaprio-Pitt ortaklığı, Pulp Fiction'daki John Travolta -Samuel L. Jackson'dan bu yana yönetmenin "en iyi ikilisi" olarak değerlendiriliyor.

BBC'den Alex Taylor da beyaz perdedeki bu ortaklığı, Robert Redford-Paul Newman ikilisi ile karşılaştırıyor.

1969 yılı Hollywood'u

Film, 60'ların sonlarında Amerika'daki eğlence dünyasına hakim olan moda, müzik ile iç içe ilerliyor.

Dönemin birçok ünlü ismi ve aktörü de senaryonun merkezinde yer alıyor.

Tarikat lideri Charles Manson'un bir grup müridi ile birlikte ünlü yönetmen Roman Polanski'nin evini basarak eşi Sharon Tate dahil 9 kişiyi öldürmesi de filmin merkezindeki olaylardan biri.

Ancak tahminlerin aksine film, bu katliam ekseninde ilerlemiyor.

Filmin finali

BBC'den Ali Plumb'a konuşan Quentin Tarantino, "yaptığı işle ilgili en iyi şeyin ne olduğu" sorusuna Bir Zamanlar Hollywood'da filmine atıfla yanıt verdi, bu yapımın kafasındaki bir fikri nasıl hayata geçirdiğinin en iyi örneği olduğunu söyledi.

Tarantino, filmin son sahnesinin "5 yıldır aklında olduğunu" ve sonunda onu karşısında görebilmiş olmanın kendisini "inanılmaz sevindirdiğini" söyledi.

Peki bu çok konuşulan finalde neler oluyor?

Spoiler vermeden söylenebilecek tek şey, Tarantino'nun, Hollywood'un "masumiyetini kaybettiği dönemi" kendine göre yorumlayarak tekrar popüler kültüre armağan etmesi olabilir.

Çıplak ayaklar ve Tarantino

Ünlü yönetmeni yakından takip edenler, Tarantino'nun filmlerinde çıplak ayakların belirgin olduğunu biliyor.

Bu, ayak fetişizmi ya da belki de onu yakından tanıyanların bildiği şaka yollu bir atıf da olabilir.

Quentin Tarantino'nun 9. filminde, zamanın ruhuna da uygun olarak, hatırı sayılır sayıda çıplak ayak dikkat çekiyor.

Ünlü yönetmenin bu ilgisinin sebebi ise gizemini koruyor.