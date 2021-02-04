Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden neden ayrıldı? Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya) kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından birisi Uğur Güneş diziden neden ayrıldı çok merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz Akkaya öldü mü, neden öldü, diziden mi ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz neden öldü gibi soruların cevabı haberimizde.

Bir Zamanlar Çukurova'da haftalardır konuşulan an geldi. Dizinin başrolü Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor. Dizi severler merak ediyor: Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı yakışıklı oyuncu Uğur Güneş hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş, projedeki çekimlerini tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Güneş, Gold Film'in FOX için çekeceği "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz'ın öldüğü iddia ediliyor. Fakat bu akşam yayınlanacak olan bölümde Yılmaz ve Züleyha Çukurova'dan kaçarken bindikleri araba ile uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Arabanın uçurumdan yuvarlanması sonucu Züleyha'nın kurtulacağı Yılmaz'ın öleceği iddia edildi.

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş (d. 10 Kasım 1987), Türk oyuncu.

İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu en son Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. Atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterini canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2011 : Yeniden Başla : Eray

2013 : Şeytan-ı Racim : Emrah

2014 : Urfalıyam Ezelden : Çetin

2015 : Diriliş Ertuğrul : Tuğtekin

2016 : Seddülbahir 32 Saat : Hüseyin

2017 : İsimsizler : Kaymakam Fatih

2018-2020 : Bir Zamanlar Çukurova : Yılmaz Akkaya

2019 : Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu : Cemal Tunalı