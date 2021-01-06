Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden neden ayrıldı? Uğur Güneş kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş kimdir? Uğur Güneş diziden neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü?

ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan,yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden neden ayrıldı? Uğur Güneş kimdir?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş, projedeki çekimlerini tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Ölerek diziden ayrılan Uğur Güneş neden diziden ayrıldı?

UĞUR GÜNEŞ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Güneş, Gold Film'in FOX için çekeceği "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş,10 Kasım 1987 doğumlu, Türk oyuncu. İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu en son Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. Atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterini canlandırmaktadır.